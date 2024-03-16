LADA радует новинками, «Москвич» — суперскидками, Solaris — ценами, а Chery — обрусевшим Tiggo 7 Pro: итоги недели

Новый отечественный бренд Xcite презентовал свою первую модель, АВТОВАЗ вернул «Гранте» подушки безопасности, «Москвич» серьезно снизил цены, а компания AGR начала отгружать дилерам корейские Hyundai с иными шильдиками — прайсы тоже уже известны. Все подробности об этих и других самых важных автомобильных событиях уходящей недели — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Производство автомобилей под собственной маркой Xcite стартовало на площадке «Автозавод Санкт-Петербург» еще несколько месяцев назад, теперь же первую модель бренда представили публике. Слухи подтвердились официально: в Северной столице наладили сборку кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro. Они поступят в продажу под другим именем — Xcite X-Cross 7. Но все остальное — дизайн, техника, оснащение — идентично.

В июне в Санкт-Петербурге состоится еще одна большая премьера: как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на Петербургском международном экономическом форуме дебютирует LADA Iskra — одна из самых ожидаемых моделей этого года. Что еще интересненького случилось у АВТОВАЗа? Тольяттинцы возобновили производство Granta с подушками безопасности, а также пообещали, что «Гранты» с классическим «автоматом» Jatco пойдут в свободную продажу.

Были на этой неделе и новости от «Москвича». Во-первых, инсайдеры заметили на парковке столичного предприятия несколько кроссоверов «Москвич 5» — вероятно, завод приступил к тестовой сборке. Во-вторых, автопроизводитель существенно опустил цены на свои бензиновые модели — до 1,6 млн. рублей за «Москвич 3» и 2 150 000 за «Москвич 6». Но акционные машины, говорят, уже почти распродали.

В те же плюс-минус 2 млн. рублей оценили и возрожденный Hyundai Solaris, который теперь будет предлагаться в России под названием HS отечественного бренда Solaris. Продажи еще не начались, официально прайсы не опубликованы, но их слил один из петербуржских автосалонов. Так, мы узнали, что седан предложат минимум в пяти комплектациях, но лишь с одной силовой парой: мотором на 123 л.с. и АКП.

Несколько новинок в обозримом будущем нас ждет и от китайцев. В частности, в апреле на отечественный рынок выйдет кроссовер Jaecoo J8 — тот, что должен был приехать еще в конце 23-го, но где-то задержался. Кроме того, на этой неделе инсайдеры раскрыли планы российского офиса Exeed. Из презентации с дилерской конференции следует, что совсем скоро нам представят обновленные LX и TXL.

А подробнее о самых главных событиях автомобильной жизни страны последних дней — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.