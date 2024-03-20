SWM выведет на российский рынок новейший гибридный кроссовер G03F летом 2024

Автомобили китайской компании SWM продаются в России с конца 2023 года. И вот теперь марка решила официально презентовать их публике, параллельно объявив о грядущем расширении модельного ряда бренда.

Так, например, кроссовер SWM G03f будет продаваться на российском рынке в двух модификациях: с атмосферным бензиновым двигателем и с силовой установкой в виде последовательного гибрида. Об этом порталу "АвтоВзгляд" рассказал представитель дистрибутора бренда SWM в России генеральный директор ООО "Восток ветер рус" Дмитрий Иванов.

Он также сообщил, что его компания рассчитывает со временем продавать в нашей стране не менее 50 000 кроссоверов SWM в год. Напомним, что на данный момент на отечественном рынке уже присутствуют три модели бренда - переднеприводные паркетники G05 pro, G01 и G01F. Сейчас машины методом крупноузловой сборки изготавливают на калининградском "Автоторе". Но в обозримом будущем степень локализации (включая сварку и окраску кузовов) будет расти.

- Сейчас мы заняты тщательным подбором отечественных поставщиков, их обучением, а также прочими сопутствующими процессами, - пояснил порталу "АвтоВзгляд" заместитель председателя компании Shineray, владеющей брендом SWM, г-н Се Юн, уклонившийся, впрочем, от ответа на вопрос о конкретных сроках и стадиях локализации.

Однако сообщил, что при необходимости наши новые партнеры способны организовать полноценное автомобильное производство в России в течении года, а выпуск необходимых для этого автокомпонентов за 3-5 лет. Но на данный момент, по его словам, речи об этом не идёт.