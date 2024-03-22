Wey привезет в Россию еще один кроссовер и минивэн

Китайская марка Wey — премиальный суббренд Great Wall — готовится утроить свое присутствие в России. Вдобавок к уже продающемуся кроссоверу Wey 05 появятся еще две новые модели.

Как сообщают «Известия», бренд-директор модели Wey 05 Юань Цзе анонсировал выход на отечественный рынок нового кроссовера с семиместным салоном, а также появление достаточно редкого для нашей страны минивэна. Российский офис Great Wall эти планы подтвердил, однако в детали вдаваться не стал — не уточнив ни названия, ни технические характеристики, ни даже примерные сроки их дебюта.

Напомним, на сегодняшний день россиянам доступен единственный автомобиль под брендом Wey — гибридный кроссовер 05 с силовой установкой из 2,0-литрового бензинового турбомотора и двух электродвигателей, по одному на каждой оси, на 421 л.с. и 847 Нм крутящего момента. Модель имеет 9-ступенчатую коробку передач с двойным сцеплением «мокрого» типа, а чисто на электрической тяге при полном заряде батареи Wey 05 может пройти до 185 км. Стоит такая машина от 6,5 млн. рублей.