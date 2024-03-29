УАЗ возобновил выпуск флагманских версий Hunter и «Буханки»

Ульяновский автомобильный завод возродил самую дорогую версию своих моделей. Hunter и СГР («Буханка») вновь будут доступны в исполнении «Экспедиция» — продажи начнутся в апреле.

Автомобили получили силовые бамперы с буксировочными петлями и отверстиями для реечного домкрата, экспедиционный багажник, дополненный у «Буханки» лестницей. Также предусмотрены защита рулевых тяг, штатная электролебедка, фаркоп для буксировки прицепа, блокировка дифференциала заднего моста и усиленные внедорожные покрышки Maxxis.

У Hunter в дополнение к перечисленному — накладки на колесные арки и силовые пороги, рассчитанные на работу с домкратом. А у СГР — крепление запасного колеса на задней двери. Обе машины также будут иметь штатный подогрев передних сидений. На старте продаж автомобили будут окрашиваться в эксклюзивный металлик «Сочный апероль», который впоследствии заменят на неметаллик. При желании покупатели смогут в качестве опции выбрать защитное покрытие «Раптор».

Технических отличий от других версий «Экспедиция» не подразумевает. Ее особенность — в дополнительном оборудовании, сертифицированном заводом: автомобили можно сразу ставить на учет, не регистрируя внесенные в конструкцию изменения в ГИБДД.

УАЗ СГР в исполнении «Экспедиция» будет стоить 1 690 000 рублей, а Hunter обойдется минимум в 1 785 000. Продажи автомобилей начнутся в апреле.