«Сто» названий для новых LADA, «падение» Toyota, «возвращение» Citroёn и очередные «китайцы»: итоги недели

АВТОВАЗ запатентовал целую россыпь наименований для будущих моделей, ГАЗ сделал первый шаг к возрождению «Волги», Foton открыл российские продажи пикапа Tunland G7, а FAW — подтвердил скорый запуск в нашей стране обновленного Bestune B70. Но главным событием уходящей недели стал, пожалуй, рестарт производства Citroёn в Калуге. Подробнее о нем и других самых важных новостях последних дней — в видеодайджесте портала «АвтоВзгляд».

Еще один российский автозавод официально вернулся из простоя и приступил к серийному производству легковушек: на конвейер «ПСМА Рус» встал кроссовер Citroёn C5 Aircross. Кузова и комплектующие для «француза» привозят из Китая. Автомобили собирают методом мелкоузловой сборки, выпуская два экземпляра в час. В апреле откроют прием заказов, в мае — первые «Ситроены» поступят в шоу-румы дилеров. Цена уже известна.

Прилетела на этой неделе и еще одна новость с производственных калужских полей. Правда, уже не такая радостная. Бывший завод Volkswagen — тот, что теперь принадлежит компании «АГР» — продлевает режим простоя. На сколько, неизвестно, но к лету предприятие должно вернуться к работе. По крайней мере, именно такие сроки ранее называл губернатор Калужской области Владислав Шапша. И это вполне реально, учитывая свежую инсайдерскую информацию...

А пока «АГР» решает проблему с загрузкой мощностей, АВТОВАЗ активно патентует новые торговые знаки. На этой неделе тольяттинцы подали две заявки, в которых в сумме фигурирует 10 наименований. В их числе — как классические для «Лады» слова с буквой «А» на конце (Altra, Astera, Merida, Retiva, Tarusa), так и «нестандартные»: Azimut, Gravis, XTour, Ursus и Terum. Представители АВТОВАЗа объяснили, что патентуют «названия для новых автомобилей, которые планируется выпускать в рамках партнерских проектов, но не факт, что все они будут использованы».

Куда любопытнее другая заявка, также опубликованная Роспатентом на этой неделе — от ГАЗа, который регистрирует торговый знак Volga. Есть уже и логотип. Из документа следует, что новая марка оформляется по 22 пунктам классификации товаров и услуг. Среди них — легковые и грузовые автомобили, автобусы, запчасти, а также одежда, обувь и украшения... Но что дальше, где сами машины?

«Волги» еще нет, но есть «китайцы». Так, в России начались официальные продажи пикапа Foton Tunland G7. Пятиместный грузовичок доступен в единственной модификации с двухлитровым дизелем на 163 силы, восьмиступенчатым «автоматом» и полным приводом. Стартовая цена — 3,5 млн. рублей. Тех же, кто предпочитает более традиционные типы кузова, быть может, порадует новость о скором запуске обновленного лифтбэка FAW Bestune B70 — он выйдет на рынок летом.

А подробнее об этих и других самых главных событиях автомобильной жизни страны уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд», который можно посмотреть здесь.