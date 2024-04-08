В Россию привезли внедорожники BAIC BJ40 в особом исполнении Champion

В шоу-румы российских дилеров BAIC начали поступать внедорожники BJ40 в специальной версии Champion, приуроченной к прошлогодней победе заводской команды в международном ралли «Такла-Макан». Приобрести «особый» автомобиль можно по цене в 4 500 000 рублей, но заинтересовавшимся стоит поторопиться.

Дело в том, что BAIC BJ40 Champion прибыл в нашу страну ограниченным тиражом: китайцы привезли всего 50 автомобилей. Внешне лимитированная версия отличается матовой окраской кузова, дополнительным декором, тормозными суппортами и пружинами подвески, оформленными в контрастном красном цвете, а также черными колесными дисками. Впрочем, стильным «костюмчиком» список особенностей «Чемпиона» не ограничивается.

«Рамник» в этом исполнении располагает жесткими блокировками заднего и переднего дифференциалов, металлической защитой картера и рядом дополнительных опций. В их числе — подсветка зоны посадки в машину, камера на «морде», электрические регулировки пассажирского кресла в 4 направлениях, а также ящик для инструментов и розетка 220V в багажнике. Отмечается, что, помимо прочего, у BJ40 Champion спинки сидений второго ряда складываются в ровный пол.

Особую версию представили публике в прошлом году — ее, как уже было сказано, выпустили в честь победы BAIC в международном ралли «Такла-Макан». Но это соревнование не стало первым для BJ40: внедорожник дебютировал в «Дакаре» в 2021 году, где занял 13 место в общем зачете. Примечательно, что с тех пор заводская команда принимает участие в «Дакаре» каждый год, и за это время автомобиль ни разу не сошел с дистанции по техническим причинам.

Добавим, что BAIC BJ40 предлагается сегодня в России в единственной модификации с двухлитровым турбомотором на 218 л.с., 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом Part-time. Стартовый прайс модели — 4 350 000 рублей.