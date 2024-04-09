Jaecoo в 2024 году привезет в Россию два новых кроссовера

На сегодняшний день модельная линейка Jaecoo в России включает один-единственный кроссовер J7. Уже на следующей неделе, 15 апреля, к нему присоединится более крупный J8, а до конца этого года, как стало известно порталу «АвтоВзгляд», китайцы привезут к нам еще пару новинок — гибридные версии J7 и J8.

Компания Jaecoo, входящая в концерн Chery, тоже пошла по «зеленому» пути и, не отставая от родственных марок, решила вывести на российский рынок гибридные модификации кроссоверов J7 и J8. Более точные сроки начала их продаж представители бренда не называют, отмечая лишь, что это случится до конца 2024 года. Никаких технических подробностей нет, как, разумеется, нет и цен. Но одно можно сказать совершенно точно — эти версии будут дороже существующих.

Кстати сказать, планирует Jaecoo привезти в Россию и «чистый» электромобиль. Но когда именно мы увидим «батарейную» машину и что это будет за модель, в компании пока не говорят — мол, слишком рано.

Напомним, что сегодня Jaecoo J7 продается в России со 186-сильным турбомотором на 1,6 литра, семиступенчатым «роботом», передним и полным приводом. Стартовая цена модели без учета спецпредложений — 3 339 900 рублей. Портал «АвтоВзгляд» уже испытал этот автомобиль в деле — найти подробный обзор кроссовера можно здесь.

Сейчас же наш обозреватель тестирует Jaecoo J8, который получит ценник в день начала продаж 15 апреля. Этот материал опубликуем в ближайшие дни — не пропустите!