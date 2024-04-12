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BAIC выпустил для России битопливный седан U5 Plus

За автомобиль, потребляющий газ, попросят от 2 240 500 рублей

Китайская марка BAIC анонсировала весьма необычный по отечественным меркам автомобиль. Уже известный на российском рынке седан U5 Plus обзавелся битопливной версией.

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Автор
Максим Орлов

Изображение BAIC выпустил для России битопливный седан U5 Plus

BAIC U5 Plus CNG разработан инженерами калининградского завода «Автотор», который и собирает модель для России. Новинка получила газовую магистраль с интегрированной топливной рейкой, а бензиновые форсунки дополнены газовыми. Дополнительно машина оснащается редуктором, фильтром и заправочным устройством. В зависимости от версии в багажник седана установлены один 80-литровый или два 39,1-литровых баллона с метаном под давление до 200 атмосфер.

Все оборудование устанавливается непосредственно на заводе и не требует дополнительной сертификации — владелец может просто поставить автомобиль на учет, поскольку все необходимые изменения вписаны в ЭПТС. В компании обещают, что запас хода возрастает в полтора раза при использовании бензина и природного газа.

Характеристики битопливного BAIC U5 Plus не названы, зато озвучена цена — от 2 240 521 рубля.

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