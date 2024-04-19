Mazda презентовала большой кроссовер CX-80

С уходом Mazda с российского рынка мы лишились популярных CX-5 и CX-9, но теперь им нашлась альтернатива. По параллельному импорту востребованные кроссоверы может заменить новый CX-80, ориентированный на Европу.

Кроссовер создан специально для Европы и по своей сути является более крупным вариантом Mazda CX-60 с особым дизайном кузова. Трехрядная модель имеет длину 4995 мм, ширину 1890 мм, высоту 1710 мм и колесную базу 3120 мм. Объем багажника с тремя рядами сидений (доступен салон на 6 или 7 мест) составляет 258 литров, 687 литров с двумя рядами кресел или 1971 литр при всех сложенных сиденьях.

По интерьеру — без «революций»: цифровая панель приборов, мультимедиа с онлайн-сервисами, обилие емкостей под мелочи. В оснащении — масса электронных ассистентов водителя, в том числе Trailer Hitch View для облегчения маневрирования с прицепом.

Фото: Mazda

В Европе новинка будет доступна в двух гибридных версиях. Базовой станет 327-сильная бензиновая установка e-Skyactiv PHEV на базе 190-сильного 2,5-литрового Skyactiv-G, 175-сильного электромотора и батареи на 17,8 кВт∙ч (на электротяге можно проехать до 63 км). Второй вариатор — на основе 254-сильного 3,3-литрового дизеля Skyactiv-D с 16-сильным 48-вольтовым стартер-генератором и аккумулятором 0,33 кВт∙ч, но возможности двигаться на «зеленой» тяге нет.

Новая Mazda CX-80 поступит в шоу-румы европейских дилеров в сентябре. Следовательно, и на российском «сером» рынке ее можно будет приобрести не раньше осени.