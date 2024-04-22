Средняя стоимость новых китайских автомобилей превысила 3 млн. рублей

Цены на новые автомобили в России продолжают потихоньку расти, а вместе с ними — и средневзвешенная стоимость. Вот, например, у «китайцев» она уже перевалила за 3 млн. рублей.

По оценке сервиса «Авито Авто», в первом квартале 2024 года средняя стоимость нового легкового автомобиля «поднебесного» бренда увеличилась на 9,3% и составила 3,06 млн. рублей.

Лидером по динамике роста цен стала марка GAC — плюс 53% до средней стоимости в 4,3 млн. Помимо этой компании, в первую тройку также вошли Geely (3,5 млн. руб., +20,4%) и Chery (3,2 млн. руб., +13,3%).

Особняком стоит марка Hongqi: средняя стоимость ее автомобилей, напротив, снизилась — сразу на 54,5%.

Как отмечают аналитики, в январе-марте на «Авито Авто» стало на 266,6% больше предложений с новыми китайскими машинами, а спрос на них вырос на 158%.