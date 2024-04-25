Растут как грибы: число автосалонов в России почти достигло рекордного уровня

В 2024 году количество официальных дилерских центров по продаже и обслуживанию автомобилей в нашей стране выросло. Причем настолько, что едва не побило исторический рекорд российского рынка.

По оценке агентства «Автостат», к середине апреля в России насчитывалось 3764 официальных автодилеров — число автосалонов за год увеличилось на 22% (683 ДЦ). Несмотря на массовый исход зарубежных марок, 2024 год вплотную приблизился к рекордному 2015-му когда в стране работало 3797 дилеров. Основной прирост автокупцов, понятное дело, обеспечили китайские марки.

За год число автосалонов, занимающихся «китайцами», увеличилось с 1160 до 2414 штук. Что касается дилеров отечественных брендов, то их прирост не так значителен: в апреле прошлого года их «поголовье» состояло из 500 салонов, а апреле нынешнем — из 544.