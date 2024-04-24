GAC же так: как отпугивают клиентов в автосалонах «премиального» китайского бренда

Дилеры китайских брендов вниманием, откровенно говоря, сегодня явно обделены: толп страждущих в ДЦ не заметно, а каждого заинтересованного встречают целым букетом скидок. Сразу, не дожидаясь вопроса. Да и машины стоят сплошь 2023 года. Дефицит ТС закончился, а вместе с ним — и продажи. В причинах падения популярности «поднебесных» авто разбирался портал «АвтоВзгляд».

Один из немногих брендов, представленных в России, который и в самом Китае считают премиальным и достойным — GAC. Китайско-японское производство в Гуанчжоу действительно поставляет на российский рынок весьма любопытное, но дорогие автомобили, которые на дорогах уже заметны: что фантастически вычурный автобусов M8, что кроссовер GS8 — не диковинка.

Но найти человека, который с легкой душой поменяет свой пусть подержанный, но понятный и прогнозируемый автомобиль на премиального, но «китайца», который еще и стоит как однушка в Подмосковье, в условиях отсутствия покупательского ажиотажа оказалось непросто. И тому, как выяснил портал «АвтоВзгляд», есть простое объяснения, за которым, правда, пришлось съездить в один из автосалонов бренда.

Итак, конец рабочего дня, под характерный гул длинного дорожного затора заходим в широко раскрывающиеся стеклянные двери. Встречает малая архитектурная форма, именуемая входной группой, встречают таблички и вывески, декларирующие всякие приятности потенциальному клиенту. Не встречают только люди: их в салоне нет. Ни покупателей, ни, что еще более странно, продавцов. Пустота. Да и в самом зале — только кроссоверы GS8 за пять миллионов рублей, на части которых, правда, лежит табличка «продано». А где же персонал?

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Спустя полчаса ожидания, появляется первый, подходящий под это описание человек: строгий костюм, доверительная улыбка, бэйджик. На простой вопрос — мол, вот бы поговорить — отвечает, что сейчас никого нет: коллектив перегоняет машины, продавец подойдет через пять минут. Забегая вперед, скажем: не подошел. Ни через пять минут, ни через пятнадцать, ни через 30. Вернее, подошел и попросил пересесть — машину разворачивали.

Менеджеры, точнее — их отсутствие, это лишь половина беды. На СТО должны быть специалисты по запасным частям, по страхованию и гарантийному обслуживанию, по сервису, в конце концов — машине требуется периодическая замена масла и фильтров, а иногда, не побоюсь этого слова, и ремонт. Но таковых не нашлось: видимо, автомобилям марки GAC ремонт, как и обслуживание, не требуется. Или этот неловкий момент отдается на откуп самим автовладельцам.

Премиальность, продиктованная высокой ценой, подразумевает качество и количество машины лишь отчасти. Не менее важен тут уровень постпродажного обслуживания, сервиса, того самого комфорта клиента. И речь не про кресло в зале и диагонали телевизора перед этим креслом, а про работу коллектива дилерского центра. Коллектива, который в данном случае, просто не пришел к клиенту.

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Согласятся ли привычные к предельному вниманию владельцы Range Rover и Mercedes, BMW и Audi, и даже (прости, Господи) Genesis, к такому пренебрежению? Конечно, нет. А всем остальным просто не по карману кроссовер за 5 000 000 руб.

Кстати, за полчаса нашелся и автобус M8 — он стоял отдельно, за стеклянными дверьми, в темноте. Любопытно, долго дилерский центр продержится на уровне хотя бы безубыточности в таком режиме работы? А сам бренд?