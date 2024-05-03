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JAC объявил российские цены на «интеллектуальный» кроссовер JS6

Новинка ожидаемо стала самой дорогой в гамме

Китайская марка JAC озвучила рублевую стоимость кроссовера JS6 в новом исполнении Flagship. Топовой эта комплектация стала не только по оснащению, но и, что логично, по цене.

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Автор
Максим Орлов

Изображение JAC объявил российские цены на «интеллектуальный» кроссовер JS6

Ключевой особенностью JAC JS6 в версии Flagship стало наличие в списке оборудования адаптивного круиз-контроля, системы автопереключения дальнего света на ближний, ассистента автоматического торможения, системы предупреждения о фронтальном столкновении и выезде из полосы движения, а также функции мониторинга слепых зон.

Технически же кроссовер в новом исполнении ничем не отличается от машин в иных версиях. Переднеприводный JS6 во всех комплектациях оснащается бензиновым 1,5-литровым турбомотором мощностью 175 л. с. и 280 Нм крутящего момента. Двигатель безальтернативно сочетается с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач.

Стоимость флагманского JAC JS6 начинается от 2 799 000 рублей за автомобиль 2023 года выпуска. Что же касается более свежих машин, сошедших с конвейера в 2024-м, то их отдадут минимум за 2 849 000. А вообще стартовый прайс «шестерки» — 2 399 000 целковых. За эти деньги покупатель может взять кроссовер 2023 года в базовом исполнении Comfort.

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