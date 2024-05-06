Эксперты предупредили россиян о резком подорожании новых автомобилей

Россию ждет очередная волна роста цен на новые автомобили. Да, машины постепенно растут в стоимости и так, но через пару месяцев прайсы могут разом подскочить аж на 25%, считают игроки рынка.

В марте 2024 года продажи новых автомобилей в России составили 150 640 ед., а в апреле объем рынка, по данным Комитета автопроизводителей АЕБ, сократился до 143 670 ед. Несмотря на то, что покупательский спрос относительно прошлого года растет, динамика все же замедляется — и не в последнюю очередь из-за ситуации с ценами. Наши коллеги из «Российской газеты» опросили игроков рынка, и те предупредили, что в ближайшее время запасы «старых» машин, предлагаемых по относительно умеренным прайсам, скоро закончатся, а новые авто будут существенно дороже.

— После того, как машины, ввезенные до 1 апреля, предположительно до июля будут распроданы, рост стоимости будет определяться, исходя из типов авто. Но в среднем, я думаю, что 20-25% это реально — именно такую выгоду представлялось получить за счет таможенной очистки в соседних странах, — объяснил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

С ним в целом согласен и заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей, параллельный импорт АГ «Авилон» Алексей Стариков. По его оценке, складские запасы будут исчерпаны через 1,5-2 месяца, после чего прайсы начнут «тяжелеть». Из-за этого, считают эксперты, продажи просядут, но временно — по итогам года рынок все же должен вырасти.

— По итогам всего 2024 года мы в текущих условиях прогнозируем рост рынка до 1,3-1,5 млн. проданных автомобилей. Положительно на данную динамику может, например, повлиять снижение ключевой ставки, — отметил Стариков.