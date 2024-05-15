Dongfeng предложил россиянам замену Ford Transit

Локализованный в Елабуге Ford Transit был бестселлером в сегменте легких коммерческих автомобилей, но после 2022 года производство популярной модели прекратилось. Занять пустующую нишу теперь пытается марка Dongfeng со своим K33.

Как стало известно редакции Quto, коммерческий «китаец» представлен в России со второй половины 2023 года. Сейчас автопроизводитель решил сосредоточиться на продвижении модели, чтобы сделать ее одним из лидеров сегмента. В линейке K33 уже есть цельнометаллический фургон, 14-местный микроавтобус, грузопассажирский комби, а также ряд специальных модификаций, которые создаются силами российских компаний.

Dongfeng K33 оснащен 136-сильным 2,3-литровым дизелем, выпускающимся по лицензии Nissan, и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Ожидается, что в ближайшее время гамма модификаций в России расширится за счет появления новых версий с разными вариантами длины колесной базы и кузова, высоты крыши, привода и даже коробки передач.

Кроме того, Dongfeng обещает начать поставки автомобилей полной массой до 3500 кг, что позволит управлять машиной с «легковыми» правами категории B — сейчас модель требует «грузового» удостоверения категории C, поскольку импортируемый вариант Dongfeng K33 весит почти четыре тонны.