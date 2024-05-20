Новый пикап JAC T9 получил российский ценник

На отечественном рынке пикапов стало одной моделью больше — китайская марка JAC официально начинает продажи «грузовичка» T9. Автомобиль будет доступен в единственной и богато оснащенной версии.

Пикап длиной 5330 мм, шириной 1965 мм и высотой 1880 мм при колесной базе 3110 мм имеет грузовой отсек со штатными креплениями для поклажи и дополнительными дугами за кабиной и вдоль бортов. Автомобиль получил 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 224 л.с. и крутящим моментом в 390 Нм, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и подключаемым полным приводом с двухступенчатой «раздаткой».

Фото: JAC

В России JAC T9 будет доступен в единственной комплектации Luxury с двухрядной 5-местной кабиной. В оснащение пикапа включены 7,0-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедиа с 10,4-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с шестью динамиками, беспроводная зарядка для смартфона, подогрев передних сидений, климат- и круиз-контроли, система камер кругового обзора и другое оборудование.

Начальная стоимость JAC T9 в России составляет 3 399 000 рублей, однако с учетом скидок и спецпредложений сейчас машину можно приобрести за 3 249 000.

К слову, портал «АвтоВзгляд» уже испытал новенький пикап в деле: подробный обзор мы опубликуем в ближайшие дни — не пропустите!