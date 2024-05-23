Жалобы услышаны: Sollers доработал модель Atlant

JAC Sunray, прописавшийся на заводе Sollers в Татарстане под именем Atlant, стал лучше. Внести необходимые доработки позволил переход на производство полного цикла со сваркой и окраской кузовов.

Во-первых, как стало известно редакции Quto.ru, Sollers Atlant теперь лучше защищен от ржавчины. Отныне мастика наносится на элементы рамы, благодаря чему «закрываются» лонжероны, а толщину лакокрасочного слоя увеличили вдвое: до 120 микрон снаружи и до 60 — внутри. Во-вторых, на автомобилях версии шасси внедрена новая задняя балка — с защищенной от непогоды оптикой.

Что интересно, порадоваться доработкам смогут не только будущие покупатели «Атлантов», но и те, кто уже пользуется этим грузовичком. На реализованных машинах в рамках плановых ТО специалисты официальных дилеров, помимо прочего, будут проверять ЛКП (устраняя по гарантии дефекты) и бесплатно устанавливать новые балки.

С технической точки зрения изменений нет. Sollers Atlant по-прежнему доступен в двух версиях: с 1,9-литровым турбодизелем мощностью 136 л.с. и крутящим моментом в 310 Нм и с 2,7-литровым мотором, выдающим 150 сил и 355 Нм момента. Коробка передач и в том, и в другом случае — шестиступенчатая «механика». О появлении новых модификаций с иными силовыми агрегатами пока не сообщается.