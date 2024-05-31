Новый кроссовер GAC GS3 оказался дешевле LADA Vesta SW

Компания GAC представит свою вторую российскую новинку этого года только через несколько дней, 3 июня — тогда состоится официальная премьера кроссовера GS3. Но первые машины уже появились у дилеров, а вместе с ними стали известны и цены.

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГК «Автодом», фактически старт продаж компактного SUV уже начался. Автомобиль предложен по цене от 2,29 млн. рублей — еще 350 тыс. можно сэкономить за счет спецпредложений от дилера. Таким образом, с учетом скидок новый китайский кроссовер оказался по цене на уровне универсала LADA Vesta SW и даже дешевле его флагманской версии Sportline.

GAC GS3 при габаритах 4410х1825х1685 мм и колесной базе 2650 мм имеет 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 177 л.с. и 270 Нм, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением и передний привод. Новинка мощнее Vesta SW, которая может похвастать максимум 122-сильным атмосферным 1.8, однако по типу трансмиссии и привода у моделей паритет — российский универсал располагает двухпедальной версией с вариатором, а все комплектации безальтернативно переднеприводные.