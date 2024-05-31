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Новый кроссовер GAC GS3 оказался дешевле LADA Vesta SW

Китайская модель готовится к старту продаж в России

Компания GAC представит свою вторую российскую новинку этого года только через несколько дней, 3 июня — тогда состоится официальная премьера кроссовера GS3. Но первые машины уже появились у дилеров, а вместе с ними стали известны и цены.

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Автор
Максим Орлов

Изображение Новый кроссовер GAC GS3 оказался дешевле LADA Vesta SW

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на ГК «Автодом», фактически старт продаж компактного SUV уже начался. Автомобиль предложен по цене от 2,29 млн. рублей — еще 350 тыс. можно сэкономить за счет спецпредложений от дилера. Таким образом, с учетом скидок новый китайский кроссовер оказался по цене на уровне универсала LADA Vesta SW и даже дешевле его флагманской версии Sportline.

GAC GS3 при габаритах 4410х1825х1685 мм и колесной базе 2650 мм имеет 1,5-литровый бензиновый турбомотор на 177 л.с. и 270 Нм, 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двойным сцеплением и передний привод. Новинка мощнее Vesta SW, которая может похвастать максимум 122-сильным атмосферным 1.8, однако по типу трансмиссии и привода у моделей паритет — российский универсал располагает двухпедальной версией с вариатором, а все комплектации безальтернативно переднеприводные.

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