Стало известно, сколько кроссоверов Xcite X-Cross 7 продали за первую неделю

Реализацией машин на старте продаж занимаются дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти и Воронеже. Давать оценку покупательскому спросу рано (все-таки модель только-только вышла на рынок, да и далеко не все автосалоны получили товарные машины), но факт остается фактом: в период с 27 по 31 мая россияне приобрели 76 кроссоверов.
Напомним, что Xcite X-Cross 7 представляет собой Chery Tiggo 7 Pro с иными шильдикам. В движение SUV приводит 147-сильный 1,5-литровый турбомотор. Двигатель сочетается с вариатором и системой переднего привода. Кроссовер предложен в двух комплектациях по цене от 2 499 000 рублей за базовую версию модели. Однако с учетом различных скидок и спецпредложений новинку можно купить даже дешевле.