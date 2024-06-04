Стало известно, сколько кроссоверов Xcite X-Cross 7 продали за первую неделю

На прошлой неделе, 27 мая, «Автозавод Санкт-Петербург» (предприятие, где прежде выпускали автомобили Nissan) дал старт продажам кроссовера X-Cross 7, представленного под собственным брендом Xcite. И как выяснилось, за первые пять дней дилеры реализовали примерно по 11 машин на каждый город, где официально присутствует новая марка.

Реализацией машин на старте продаж занимаются дилерские центры в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Тольятти и Воронеже. Давать оценку покупательскому спросу рано (все-таки модель только-только вышла на рынок, да и далеко не все автосалоны получили товарные машины), но факт остается фактом: в период с 27 по 31 мая россияне приобрели 76 кроссоверов.

Напомним, что Xcite X-Cross 7 представляет собой Chery Tiggo 7 Pro с иными шильдикам. В движение SUV приводит 147-сильный 1,5-литровый турбомотор. Двигатель сочетается с вариатором и системой переднего привода. Кроссовер предложен в двух комплектациях по цене от 2 499 000 рублей за базовую версию модели. Однако с учетом различных скидок и спецпредложений новинку можно купить даже дешевле.