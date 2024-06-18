Белорусский кроссовер Belgee X70 выходит на российский рынок

Белорусское предприятие «Белджи», выпускающее автомобили Geely и модели под собственным одноименным брендом, расширяет свое присутствие в России. К кроссоверу X50 (Geely Coolray с иными шильдиками) добавился более крупный X70 (Geely Atlas Pro с новыми логотипами).

Издание Av. by сообщает, что поставки новой модели на российский рынок уже начались. А по словам гендиректора «Белджи» Геннадия Свидерского, дистрибьютором белорусской марки в нашей стране станет компания «Слава Моторс». Она возьмет на себя продажи и обслуживание машин — ожидается, что откроется минимум 80 автосалонов. При этом сервисная сеть у Belgee и Geely станет общей.

В обозримом будущем гамма Belgee должна расшириться за счет седана Emgrand, который получит название S50: по плану — до конца 2024 года. Тем временем из линейки Geely в Белоруссии будут собирать новый Atlas, рестайлинговый Okavango, а также Coolray с четырехцилиндровым мотором.

При этом ожидается углубление локализации производства — к пластмассовым комплектующим, которые уже делает «Белджи», должны добавить штампованные кузовные детали. Их выпуск планируют наладить в Санкт-Петербурге на мощностях ГК «Петроформ».