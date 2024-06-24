Hongqi привезет в Россию конкурента Mercedes-Benz S-класса и минивэн

Китайская компания Hongqi намерена расширять свою модельную гамму в России. В ближайшее время в продаже должны появиться сразу несколько автомобилей разного класса и разных сегментов. Среди них — кроссоверы, седаны и минивэн.

Как сообщает «Авто Mail.ru» со ссылкой на представителей компании Hongqi, в Россию привезут компактный паркетник HS3 (его премьера состоится уже через несколько дней), минивэн HQ9 и большой седан L1. Кроме того, в обозримом будущем китайцы планируют запустить полноприводные модификации четырехдверных H5 и H9. Новинки смогут похвастать адаптацией под условия эксплуатации в нашей стране, а некоторые — и гибридными версиями.

— В планах компании выводить на рынок России все те модели, которые выходят на китайский рынок. Мы надеемся, на следующий год представить большой седан L1. По размерам в базовом исполнении по длине он соответствует Mercedes-Benz S-класса Long, который в России продавался. По габаритам этот седан очень внушительный, и у него еще будет удлиненная версия, — заявил исполнительный директор Hongqi Rus Иван Савельев.

Напомним, что на сегодняшний день продуктовый ряд Hongqi в России включает пять моделей: седаны H5 и H9, кроссоверы HS5 и HS7, а также SUV с электрической силовой установкой E-HS9.