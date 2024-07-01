Belgee объявила российские цены кроссовера X70

Белорусское предприятие «Белджи», выпускающее автомобили Geely и машины под собственным одноименным брендом, расширяет продуктовую линейку. В дополнение к компактному кроссоверу X50 (Geely Coolray с иными шильдиками) добавился более крупный X70 (Geely Atlas Pro), предложенный по цене от 2,6 млн. рублей.

Базовая комплектация Active подразумевает исключительно 150-сильный 1,6-литровый турбомотор с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и передним приводом. В оснащение входят двухзонный климат-контроль, электростеклоподъемники, многофункциональный руль, круиз-контроль с ограничителем скорости, передний подлокотник с охлаждаемым боксом, 7-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином, аудиосистема с 6 динамиками, камера заднего вида, два USB-слота и розетка на 12 В спереди, а также два USB-слота сзади и другие опции. Стоимость Belgee X70 в этом исполнении — 2 599 990 рублей.

Фото: Belgee

Комплектация Style доступна как с передним, так и с полным приводом. Силовая установка — «мягкий» 177-сильный гибрид, в трансмиссии — 7-ступенчатый «робот». Оснащение этой версии подразумевает дополнительно полностью светодиодную оптику, систему бесключевого доступа и другое оборудование. Цена кроссовера в версии Style составляет 2 719 990 рублей за моноприводный вариант и 2 894 990 рублей за автомобиль с AWD.

Комплектация Prestige предусматривает только гибридный мотор и полный привод, а из опций — интеллектуальный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков и управления дальним светом. Рекомендованная цена кроссовера в версии Prestige — 3 094 990 рублей. А доплатив чуть больше 100 000 (а именно 3 199 990 целковых), можно приобрести флагманское исполнение Prestige+, отличающееся наличием панорамной крыши.