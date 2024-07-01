12

Belgee объявила российские цены кроссовера X70

Перелицованный Geely Atlas Pro предложат в четырех комплектациях

Белорусское предприятие «Белджи», выпускающее автомобили Geely и машины под собственным одноименным брендом, расширяет продуктовую линейку. В дополнение к компактному кроссоверу X50 (Geely Coolray с иными шильдиками) добавился более крупный X70 (Geely Atlas Pro), предложенный по цене от 2,6 млн. рублей.

Поделиться
Автор
Максим Орлов

Изображение Belgee объявила российские цены кроссовера X70

Базовая комплектация Active подразумевает исключительно 150-сильный 1,6-литровый турбомотор с 6-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» и передним приводом. В оснащение входят двухзонный климат-контроль, электростеклоподъемники, многофункциональный руль, круиз-контроль с ограничителем скорости, передний подлокотник с охлаждаемым боксом, 7-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедиа с 12,3-дюймовым тачскрином, аудиосистема с 6 динамиками, камера заднего вида, два USB-слота и розетка на 12 В спереди, а также два USB-слота сзади и другие опции. Стоимость Belgee X70 в этом исполнении — 2 599 990 рублей.

Фото: Belgee
Фото: Belgee

Комплектация Style доступна как с передним, так и с полным приводом. Силовая установка — «мягкий» 177-сильный гибрид, в трансмиссии — 7-ступенчатый «робот». Оснащение этой версии подразумевает дополнительно полностью светодиодную оптику, систему бесключевого доступа и другое оборудование. Цена кроссовера в версии Style составляет 2 719 990 рублей за моноприводный вариант и 2 894 990 рублей за автомобиль с AWD.

Комплектация Prestige предусматривает только гибридный мотор и полный привод, а из опций — интеллектуальный круиз-контроль, систему распознавания дорожных знаков и управления дальним светом. Рекомендованная цена кроссовера в версии Prestige — 3 094 990 рублей. А доплатив чуть больше 100 000 (а именно 3 199 990 целковых), можно приобрести флагманское исполнение Prestige+, отличающееся наличием панорамной крыши.

Подпишитесь на канал "Автовзгляд"

Теги

Комментарии (0)

Аватар пользователя - отсутствует