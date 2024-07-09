РОАД предлагает раздавать россиянам сертификаты на покупку бюджетных авто

На пресс-конференции ассоциации «Российские автомобильные дилеры», на которой побывал и портал «АвтоВзгляд», президент РОАД Алексей Подщеколдин озвучил сразу несколько любопытных предложений. Например, тратить средства, собранные по утильсбору, «по назначению» — на стимулирование обновления автопарка, который продолжает стремительно стареть.

По данным РОАД, в 2023 году в российский бюджет поступило порядка 323 млрд. рублей от утильсбора — большие деньги, которые можно было бы использовать иначе. Как именно? Направить на субсидирование покупок новых автомобилей. Тем россиянам, что сдают старые машины на утилизацию, выдавать сертификаты на 300 000 рублей при приобретении свежих. В общем, реанимировать федеральную программу, действовавшую в начале 2010-х годов.

Кроме того, РОАД настаивает на введении уголовной и административной ответственности за скручивание пробега. Напомним, что с этой инициативой ассоциация выступает уже не первый год, но соответствующие поправки в законах пока не произошли. К слову, сейчас, по данным автодилеров, с «подретушированными» цифрами на одометре продается 35% от всех «бэушек».

Поступило от РОАД и еще несколько предложений — только уже тех, что направлены на защиту самих дилеров. Во-первых, они просят хотя бы на время санкций законодательно увеличить предельный срок гарантийного ремонта с 45 до 90 дней. Мол, не успевают доставлять запчасти из Китая. Во-вторых — снизить пени с 1 до 0,1% в день, если на автосалон подал в суд потребитель. А то якобы слишком большая сумма «набегает» — около 340% от стоимости машины.

Наконец, РОАД призывает, опять же, законодательно обязать иностранных автопроизводителей хранить информацию, связанную с ремонтом их автомобилей, на территории Российской Федерации. Сейчас проблема отсутствия мануалов стоит довольно остро: машины «мелких» китайских автобрендов починить порой невозможно, потому что сотрудники сервисов просто не знают, как и что нужно делать.