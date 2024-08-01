«Москвич» представил публике новый семиместный кроссовер

Новый кроссовер «Москвич 8» представили в столице на выставке «Станция Манеж. Московский транспорт 2030», которая открылась 1 августа. До этого автомобиль показывали лишь журналистам и мэру Сергею Собянину — теперь же увидеть его вживую может любой желающий.

Как порталу «АвтоВзгляд» ранее сообщил в эксклюзивном интервью коммерческий директор МАЗ «Москвич» Максим Златокрылец, кроссовер с индексом 8 встанет на конвейер октябре-ноябре, тогда же начнутся полноценные продажи. Вероятно, не раньше осени мы узнаем и цены новинки — пока столичный автозавод их не называет.

Новый кроссовер станет самой крупной моделью в линейке «Москвича»: его длина составит 4824 мм, а колесная база — 2830 мм. Что же касается силовых агрегатов, то «восьмерка» оснащена бензиновым GDI на 174 л.с. и семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Тот же мотор, напомним, устанавливается на лифтбэк «Москвич 6», так что по части мощности тут паритет.

Подробной информации о комплектациях новинки пока нет, но уже известно, что «Москвич 8» обзаведется цифровой приборной панелью, системой кругового обзора, беспроводной зарядкой для смартфонов и многими другими интересными опциями.