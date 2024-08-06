Кроссовер Jaecoo J5, который ждут в России, засветился на «шпионских» снимках

В конце июля российский офис Jaecoo (входит в концерн Chery) анонсировал новую для нашей страны модель — компактный J5. Тогда представители компании поделились лишь эскизом ее экстерьера, а теперь мы можем насладиться «живыми» снимками — благодаря китайским «фотошпионам».

Компактный SUV должен выйти на отечественный рынок в 2025 году

Доподлинно известно, что закамуфлированная машина, попавшая в объективы камер — это кроссовер Jaecoo с кодовым названием T13J. Журналисты из КНР, опубликовавшие снимки, утверждают, что на фото обновленный J7, однако наши российские коллеги из редакции «Китайских автомобилей» с ними не согласны: они привели несколько доказательств того, что «шпионы» встретили на улице J5. Тот самый, что на прошлой неделе анонсировал офис Jaecoo в РФ.

Судя по снимкам, компактный J5 сможет похвастать крупным сенсорным экраном мультимедийной системы, беспроводной зарядкой для смартфонов, обитыми перфорированной кожей сидениями, панорамной крышей, а также множеством ниш для мелочевки.

Технической информации несильно больше: новинка построена на базе T1X, ее длина — 4350 мм, а колесная база — 2620 мм. Покупателям продолжат три модификации — бензиновую, гибридную и электрическую. Но никаких подробностей о силовых установках нет.

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, российские продажи Jaecoo J5 должны начаться в 2025 году. Вероятно, лишь ближе к запуску представители марки раскроют и все детали о модели, ориентированной на наш рынок.