Китайский Land Rover: в КНР сфотографировали новейший Chery Tiggo 7 Sport

Chery Tiggo 7 Sport, пойманный «фотошпионами», это не очередная модификация привычной нам «семерки», а версия модели Explore 06, известной в России как Jaecoo J7. Так что если когда-нибудь такая машина до нас и доберется, что вряд ли, то искать ее нужно будет именно в дилерских центрах «Джейку».

В отличие от Explore 06/Jaecoo J7, Tiggo 7 Sport позиционируется как псевдоспортивный автомобиль для комфортной эксплуатации в городе, не на бездорожье. Хотя привод у нее, судя по шильдику на пятой двери, все-таки будет полным. Что касается силовых агрегатов, то они — как у обычного Explore 06: 1,6-литровый турбомотор на 197 л.с. и семиступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением.

На китайский авторынок Chery Tiggo 7 Sport должен выйти только в сентябре, но автомобили уже поступают в дилерские центры, сообщает портал Autohome, обнародовавший снимки. Цены наши зарубежные коллеги при этом не называют.