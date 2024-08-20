FAW анонсировала скорый старт российских продаж кроссовера Bestune T90

О том, что модельный ряд марки Bestune (китайцы постепенно отодвигают название материнской FAW на второй план) пополнит до конца 2024 года кроссовер T90, стало известно давно. И, похоже, ждать осталось совсем недолго: российской офис бренда анонсировал скорый запуск новинки.

Правда, никаких подробностей в пресс-релизе, поступившем в редакцию портала «АвтоВзгляд», китайцы не раскрыли, не назвав ни конкретную дату начала продаж, ни цены, ни модификации, ни комплектации. Они отметили лишь, что Bestune T90 построен на модульной платформе FMA-A2, «благодаря которой модель сочетает в себе комфорт, безопасность и расширенные цифровые возможности».

Впрочем, кое-что о новичке мы уже знаем, ведь в Китае он дебютировал еще в прошлом году. Длина Bestune T90 достигает 4718 мм, ширина — 1880 мм, высота — 1710 мм, а колесная база — 2772 мм. По своим габаритам он сопоставим с такими моделями, как, например, Chery Tiggo 8 Pro Max.

На «домашнем» рынке пятиместный SUV оснащается бензиновыми турбодвигателями объемом 1,5 (169 л.с.) и 2,0 (252 л.с.) литра. В паре с первым трудится 7-ступенчатый «робот», со вторым — 8-диапазонный «автомат». Привод и в том, и в другом случае безальтернативно передний.

И хотя «официальные» продажи Bestune T90 в России еще не начались, приобрести этот автомобиль уже можно — на «сером» рынке. Там машины 2023 года выпуска предлагают по весьма бюджетной цене в 2,0 — 2,5 млн. рублей. Правда, они доступны во Владивостоке — а значит, за доставку в другие регионы, ту же Москву, например, придется выложить кругленькую сумму сверху.