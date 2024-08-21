Впечатляющая динамика и цена: в Россию приехал «горячий» Toyota Yaris GR

«Заряженный» Toyota Yaris GR, переживший обновление в начале этого года, докатился до России — разумеется, по «серым» схемам. Попросили за дерзкого «малыша», развивающего почти 280 л.с., 6 350 000 рублей.

Судя по объявлению, на которое обратили внимание наши коллеги из «Российской газеты», «горячий» Toyota Yaris GR привезли в нашу страну частным образом из Германии. Автомобиль сошел с конвейера в этом году. Под его капотом — 1,6-литровый движок на 272 силы, а в трансмиссии — шестиступенчатая «механика» и система полного привода. До первой сотни хетчбэк разгоняется всего за 5,5 секунды.

Из описания объявления следует, что на одометре автомобиля всего 57 километров. Какими опциями может похвастать предложенный к покупке Toyota Yaris GR, торговец не уточняет. Однако указывает, что комплектация у него топовая — High Performance.

В Германии, откуда «заряженный» хетч к нам и приехал, такие автомобили стоят 50 000 евро, то есть чуть больше 5 млн. рублей по текущему курсу. И то, что в России его предлагают за 6 350 000, даже кажется удивительным, учитывая, в какую сумму обходятся «серым» продавцам транспортировка, растаможка и прочие расходы.