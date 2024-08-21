Российский офис Haval анонсировал скорый запуск нового H5

Какой плодотворный у Haval выдался год! Зимой китайцы вывели на отечественный рынок посвежевший Jolion, весной — совершенно новый H3, две недели назад — H9 второго поколения. И это — далеко не все: уже в пятницу, 23 августа, в российскую продажу поступит F7 следующей генерации, а следом за ним — и новый H5. Анонс последнего марка опубликовала в своих социальных сетях.

Описание тизерного снимка по традиции краткое: «Мощный силуэт намекает — это больше, чем просто внедорожник. Скоро». Никаких технических подробностей, разумеется, нет. Так что пока остается лишь гадать, с какими силовыми агрегатами H5 приедет к нам.

В Китае у этой модели три двигателя: бензиновые на 197 и 224 л.с., а также дизельный на 166 сил. Коробку передач можно выбрать — 6-ступенчатая «механика» или 8-диапазонный «автомат». Привод — тоже: задний или полный. Что же до габаритов, то это 5190/1905/1835 мм при колесной базе в 3140 мм. Клиренс — 200 мм, углы съезда/въезда — 22 и 25 градусов. Мест в салоне пять, объем багажника — 2116 л.

Ранее сообщалось, что новый Haval H5 поступит в «официальную» российскую продажу до конца 2024 года — более точных сроков не было. Но, раз анонс уже опубликован, можно с уверенностью предположить, что ждать осталось недолго — может, месяц или два. Кстати, назывались весной и цены: от 4,3 до 4,8 млн. Что ж, скоро узнаем, насколько инсайдеры оказались точны.