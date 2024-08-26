АВТОВАЗ намерен превратить Aura в отдельный «премиальный» суббренд

О том, что продажи «бизнес-седана» LADA Aura, то есть удлиненной Vesta, должны начаться до конца 2024 года, стало известно давно. Теперь же сообщается, что эта модель станет первой в линейке совершенно нового «представительского» суббренда АВТОВАЗа.

О том, что АВТОВАЗ намерен разбить свою продуктовую линейку на бюджетную марку LADA и более дорогой новый суббренд, сообщает telegram-канал No Limits со ссылкой на «хорошо информированных людей на заводе». Назвать его могут Aura, но тогда, вероятно, придется переименовывать новый «бизнес-седан», который должен выйти на рынок уже в этом году.

— АВТОВАЗ крайне серьезно настроен позиционировать свои более дорогие модели за счет нового направления бизнеса, — пишут редакторы No Limits. При этом о других автомобилях, которые могли бы пополнить гамму нового суббренда, ничего не говорится.

Напомним, что LADA Aura ориентирована главным образом на корпоративные и правительственные автопарки, а также такси. Но несмотря на это, новинку смогут приобрести и обычные покупатели, о чем ранее сообщал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.