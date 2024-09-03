Россиянам назвали автомобили, которые выгодно покупать в регионах

В перечень вошли автомобили из разных федеральных округов, к ним можно присмотреться для покупки и выгодной перепродажи в своем регионе. Для каждого округа эксперты составили список из трех брендов. Среднюю цену машин от частных продавцов сопоставили со средней стоимостью дилерских продаж в разных регионах.

Выяснилось, что дилеры Центрального федерального округа (ЦФО) имеют шансы получить на 6-7% больше доходности при покупке Hyundai Sonata и BMW X5 в Cеверо-Западном федеральном округе (СЗФО) с последующей реализацией в ЦФО. Эксперты подсчитали выгоду без учета затрат на доставку автомобиля из одного региона в другой, сообщают «Известия» со ссылкой на сервис «Авто.ру Бизнес».

Если дилеры будут продавать в СЗФО Renault Logan, приобретенный в Уральском федеральном округе, это принесет 16% прибыли. Audi Q7 из ЦФО добавит 5%, а BMW X3 из Приволжского федерального округа (ПФО) — 7%.

Дилерам принесет 16% прибыли продажа в Северо-Западном федеральном округе Renault Logan, выкупленного в Уральском федеральном округе, 7% — BMW X3 из Приволжского федерального округа и 5% — Audi Q7 из Центрального федерального округа.

Фото: globallookpress.com

По данным аналитиков, в ПФО выгоднее всего реализовывать автомобили с пробегом верхнего ценового сегмента, приобретенные в ЦФО. Так, Mercedes-Benz GLE, купленный этом регионе, обеспечит 10% доходности, Volvo XC90 — 15%, а Mini Hatch принесет в среднем на 19% больше.

В Северо-Кавказском федеральном округе выгоднее всего продавать люксовые автомобили, выкупленные в ЦФО. Lexus NX добавит 36% к доходу, Mercedes GLE и BMW X6 — 25% и 22% соответственно.

Выгоднее всего завозить в Сибирский федеральный округ (СФО) Mercedes C-Class из СЗФО (плюс 34% прибыли) и BMW X5 (плюс 25%). Приобретенный в ПФО BMW X3 может добавить при продаже в СФО 18% к доходу.

В Южном федеральном округе выгодно реализовывать машины, выкупленные в ЦФО. Mini Hatch имеет шанс увеличить прибыль на 14%, Mercedes GLE — на 19%. Наиболее доходными автомобилями для уральских дилеров оказались модели из Германии и Швеции, выкупленные в ЦФО. Например, Volvo XC90 может принести 39% дохода.