Обратный отсчет: возможно ли снижение драконовских ставок утильсбора на авто

Ровно пять недель осталось до 1 октября, когда должны быть повышены на 70-85% ставки утилизационного сбора на автомобили. Размеры введенного еще в 2012-ом платежа индексируются ежегодно, но масштабы грядущих изменений могут стать катастрофой для авторынка страны. И дело не только в реальной перспективе резкого роста цен и на импортные, и на собранные у нас транспортные средства. В результате явно непродуманной меры можно ожидать массового исхода из РФ значительного числа марок. Однако бурное обсуждение проекта в том числе и на ресурсе regulation.gov.ru говорит о том, что скандальное решение может и не быть принято. На сколько вероятен такой исход, выяснил портал «АвтоВзгляд».

После июльского заявления Минпромторга о предстоящих изменениях, многие специалисты, включая тех, кто работает в реальном секторе экономики, неоднократно указывали на риски, которые несет это решение для рынка. По их мнению, подорожание машин с 1 октября может оказаться настолько сильным, что они превратятся из средств передвижения в роскошь.

А для многих россиян, которые сегодня еще могут себе позволить покупку авто, станут просто недоступными. В связи с этим высказываются предположения, что в правительстве вполне могут пересмотреть драконовские коэффициенты. По крайне мере, по некоторым позициям.

— Действительно, автомобили неизбежно подорожают в октябре, — указывает директор группы по обслуживанию компаний автомобильной промышленности компании ДРТ Александр Васильев. — Более того, под заметное повышение утильсбора попадут, в том числе, модели, аналоги которых сейчас в России не выпускаются. И это обстоятельство вызывает дополнительное недовольство у многих наблюдателей...

Впрочем, существуют планы по производству некоторых таких авто в нашей стране, и эти проекты связаны, прежде всего, с китайскими инвестициями. Ведь наряду с частными фирмами из КНР, в России довольно активно работают государственные автокомпании Поднебесной. Поскольку Москва и Пекин явно углубляют стратегическое сотрудничество на самом высшем уровне, есть основания ожидать новых совместных проектов в России, — полагает эксперт.

Фото globallookpress.com

При этом сейчас нет никаких признаков, которые указывали бы на планы чиновников скорректировать предполагаемые ставки утильсбора, признает Васильев. К тому же надо понимать, что «новый утиль» наверняка уже учтен в предполагаемых поступлениях в бюджет.

Так что если Правительство РФ все же сочтет возможным вернуться к вопросу, то ему будет очень непросто найти «золотую середину».

А пока граждане, «предвкушая» резкое повышение коэффициентов, раскупают автомобили, словно горячие пирожки. И скорее всего, в сентябре, то есть по завершении сезона летних отпусков, нас ожидает еще больший ажиотаж на рынке: 1 октября с каждым днем становится все ближе, а ставки по кредитам к концу года, скорее всего, останутся такими же, если не окажутся выше.

— Если же «утилизационный сбор» и скорректируют, то это случится явно до 1 октября, но уж точно не после вступления в силу новых ставок. Не припомню, чтобы подобные решения пересматривались постфактум, из-за какого-то негативного эффекта для рынка, — отмечает г-н Васильев.

Фото globallookpress.com

При этом эксперт сомневается, что российский авторынок умрет даже после 1 октября. Понятно, что покупательская активность рухнет, после чего некоторое время спрос на машины будет оставаться на минимумах. Но потом он все равно постепенно восстановится.

— Сложно вспомнить, когда автомобили в России дешевели. Они практически всегда только дорожали. Но люди покупают, покупают, покупают. И пока трудно нащупать тот предел, когда потребитель будет реально готов отказаться от приобретения ТС, — отмечает собеседник портала «АвтоВзгляд».