Объявлена дата начала российских продаж гибридного кроссовера WEY 07

Гибридный кроссовер WEY 07 можно будет приобрести в официальных дилерских центрах TANK с 7 октября. С 13 сентября потенциальные покупатели получат возможность оформить предзаказ онлайн. Стоимость автомобиля составит 6 799 000 рублей.

Главной особенностью полноприводного кроссовера WEY 07 стала гибридная силовая установка. Она состоит из 1,5-литрового бензинового турбомотора мощностью 150 л.с. и пары электродвигателей, выдающих 95 и 109 л.с. При пиковой отдаче WEY 07 обеспечивает 517 л.с. и 930 Нм крутящего момента. В итоге разгон с места до «сотни» занимает 4,9 с, максимальная скорость составляет 190 км/ч. Подключение полного привода реализовано за счет электромотора на задней оси, клиренс — 180 мм.

По своей архитектуре WEY 07 — параллельный гибрид. ДВС самостоятельно передает крутящий момент на переднюю ось, являясь не только источником энергии для вращения генератора. Расход топлива комбинированный, при полностью заряженной батарее это всего 0,7 л на 100 км по циклу NEDC, при разряженной — 6,3 л. Максимальный запас хода в комбинированном режиме — 1140 км.

В салоне три ряда сидений, WEY 07 рассчитан на шесть мест. Отделка выполнена из кожи Nappa, на первом ряду есть электрорегулировки в 12 направлениях, а функции вентиляции, обогрева и массажа доступны и на втором. Диагональ экрана мультимедийной системы составляет 14 дюймов, для водителя предусмотрен 25-дюймовый проекционный дисплей. Лобовое стекло, зеркала, рулевое колесо и форсунки омывателя с обогревом.