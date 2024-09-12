Российские дилеры составили список требований к автозаводам

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) предложила ввести новые требования к автомобильным заводам в нашей стране, чтобы защитить потребителей от недобросовестных действий. Например, от внезапного ухода автопроизводителей с рынка.

В РОАД настаивают на создании складов запчастей и русификации автомобильных медиасистем

Соответствующее письмо было направлено главе Минпромторга Антону Алиханову, сообщает «Газета.ру». Дилеры считают, что автопроизводители должны хранить информацию для диагностики и ремонта любой машины на специальном сервере в течение 10 лет. Плюс автопроизводителей хотят обязать проводить курсы по ремонтным работам и эксплуатации техники.

В РОАД уверены, что необходима русификация медиасистем автомобилей, ввезенных на территорию нашей страны из-за рубежа. Плюс дилеры требуют обязательный перевод на русский язык руководств по эксплуатации и каталогов запчастей.

Следующий пункт в списке требований — создание складов с автозапчастями. Это позволит проводить обслуживание и ремонт транспортных средств на протяжении не только гарантийного периода, но и срока эксплуатации.