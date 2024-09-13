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Продажи китайских автомобилей установили в России новый рекорд

В августе жители нашей страны купили 90 тысяч новых легковушек из Поднебесной

Многие китайские бренды превзошли свои собственные результаты. Для Haval последний месяц лета стал вторым рекордом по продажам подряд, для Chery и Jetour — третьим, для Changan — четвертым, а для Jaecoo — шестым.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Продажи китайских автомобилей установили в России новый рекорд

Сейчас эксперты ожидают охлаждения спроса. Они связывают ажиотаж с грядущим повышением ставок утильсбора с 1 октября. Пока этого не произошло, многие стремятся приобрести новые автомобили, потому что потом они прибавят в цене, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

90 тысяч проданных легковых автомобилей за месяц — рекорд для брендов из Китая за все время их присутствия на российском рынке. Аналитики зафиксировали предыдущий максимум весной. В марте 2024 года было реализовано 84 тысячи автомобилей.

Haval удалось продать в августе 18 564 машины, Chery реализовала 16 544. На долю Changan и Jetour пришлось 11 429 и 3704 экземпляра соответственно. У Jaecoo в активе 2852 штуки. Максимальных для себя результатов удалось добиться Tank, GAC и Hongqi. Их результаты — 2787, 2273 и 784 проданных автомобиля.

Если говорить о моделях, рекордным тиражом разошелся Haval Jolion — 8955 проданных кроссоверов. Высокие результаты показали Chery Tiggo 7 Pro Max (8004 экземпляра), Changan CS35 Plus (2261 экземпляра) и Chery Tiggo 4 Pro (5543 экземпляра).

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