Продажи китайских автомобилей установили в России новый рекорд

Многие китайские бренды превзошли свои собственные результаты. Для Haval последний месяц лета стал вторым рекордом по продажам подряд, для Chery и Jetour — третьим, для Changan — четвертым, а для Jaecoo — шестым.

В августе жители нашей страны купили 90 тысяч новых легковушек из Поднебесной

Сейчас эксперты ожидают охлаждения спроса. Они связывают ажиотаж с грядущим повышением ставок утильсбора с 1 октября. Пока этого не произошло, многие стремятся приобрести новые автомобили, потому что потом они прибавят в цене, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

90 тысяч проданных легковых автомобилей за месяц — рекорд для брендов из Китая за все время их присутствия на российском рынке. Аналитики зафиксировали предыдущий максимум весной. В марте 2024 года было реализовано 84 тысячи автомобилей.

Haval удалось продать в августе 18 564 машины, Chery реализовала 16 544. На долю Changan и Jetour пришлось 11 429 и 3704 экземпляра соответственно. У Jaecoo в активе 2852 штуки. Максимальных для себя результатов удалось добиться Tank, GAC и Hongqi. Их результаты — 2787, 2273 и 784 проданных автомобиля.

Если говорить о моделях, рекордным тиражом разошелся Haval Jolion — 8955 проданных кроссоверов. Высокие результаты показали Chery Tiggo 7 Pro Max (8004 экземпляра), Changan CS35 Plus (2261 экземпляра) и Chery Tiggo 4 Pro (5543 экземпляра).