Great Wall раскрыл дату начала российских продаж минивэна Wey 80

На прошлой неделе дилеры сообщили СМИ, что российские продажи Wey 80 начнутся до конца этого года. Теперь же представители российского офиса суббренда Great Wall подтвердили эту информацию официально: будущий конкурент Voyah Dream поступит в шоу-румы в ноябре.

На сегодняшний день марка Wey предлагает российским покупателям два кроссовера — с индексами 05 и 07. Но в обозримом будущем модельную линейку пополнит и минивэн 80, который поступит в продажу в двух версиях: с шестью и семью посадочными местами.

Подзаряжаемый гибрид с системой полного привода оснащается силовой установкой из двух электромоторов на 95 и 52 л.с., а так бензинового турбодвигателя на 152 «лошадки». Максимальный крутящий момент — 762 Нм. Дальность хода в комбинированном режиме — до 800 км. Расход топлива в смешанном цикле — 6,5 л на 100 км.

Прайс-листы и подробное описание комплектаций российский офис Great Wall пока не публикует, хотя и уточняет, что попросят за Wey 80 от 7 до 9 млн рублей. В свою очередь, представители дилерских центров говорят, что ценник минивэна едва ли будет ниже 8 млн.