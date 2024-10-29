Россиянам рассказали, в какую сумму обойдется содержание LADA Vesta

Оказалось, что каждый километр обойдется владельцу LADA Vesta в кузове «седан» в 21,48 рубля. Месячные траты составят 26,8 тыс. рублей, в год содержание флагманской модели отечественного бренда будет стоить 322,3 тыс. рублей. А за пять лет владельцу «Весты» придется выложить 1,6 млн рублей.

Расчеты проводились экспертами маркетингового агентства НАПИ для новой четырехдверной LADA Vesta, стоимость которой составляет 1,57 млн рублей. Подразумевается седан в комплектации Comfort'24 с вариатором.

Специалисты учитывали траты хозяина LADA Vesta, связанные с владением и эксплуатацией. В том числе это деньги на покупку шин, расходы на бензин, а также на ОСАГО и каско. Приведенные выше цифры актуальны, если водитель «Весты» ездит по Москве, и средний годовой пробег составляет 15 тыс. км.

Напомним, ранее мы сообщали, что АВТОВАЗ усовершенствовал «горячую» LADA Vesta Sportline. В этой версии флагман получил пакет ESC и другие новые опции. Вслед за классическими представителями семейства «заряженный» автомобиль вернул себе боковые подушки безопасности, трехступенчатый обогрев сидений и камеру заднего вида с динамической разметкой.