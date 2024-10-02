Xcite отзывает почти 2 тысячи кроссоверов X-Cross 7

Специалисты заподозрили дефекты больше, чем у половины проданных автомобилей бренда — это 1858 штук. Речь идет о проблемах с датчиком скорости передних колес, из-за чего возможна некорректная работа или отказ систем ABS, ESP и других электронных помощников. Еще у X-Cross 7 могут быть неполадки с микрофоном системы ЭРА-ГЛОНАСС. В результате есть шанс, что не будет двухсторонней связи с экстренными службами.

Информация об отзывной кампании появилась на сайте Росстандарта. С его помощью владельцы «паркетников» могут самостоятельно определить, попадает их автомобиль под отзыв или нет. На сервис поедут две партии X-Cross 7. В том числе 1150 машин, выпущенных с 8 ноября 2023 года по 5 июня 2024-го. И еще 708 экземпляров, произведенных с 8 ноября 2023 года по 15 мая 2024-го.

Кроссовер X-Cross 7 «вооружен» 147-сильным турбодвигателем объемом 1,5 л, который агрегатируется с вариатором. Разгон до «сотни» занимает 9,8 с. Модель предлагают покупателям в исполнениях Enjoy и Techno. За младшую версию просят от 2 499 000 рублей, за старшую — от 2 636 000.

Напомним, Xсite запустит продажи старшего брата X-Cross 7 в октябре. Речь идет о более габаритном SUV под названием X-Cross 8. В конце сентябре на автозаводе в Петербурге собрали уже несколько сотен таких машин.