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Внедорожник BAIC BJ40 второго поколения превратят в гибрид

Новую модификацию покажут на автосалоне в Гуанчжоу

BAIC планирует представить на мотор-шоу в Китае, которое стартует 15 ноября, гибридный BJ40e. Силовая установка будет состоять из парочки электродвигателей и 1,5-литрового 156-сильного турбомотора, предусмотрена 40,3-киловаттная батарея. На электротяге автомобиль сможет проехать 155 км, общий запас хода должен составить 1200 км.

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Автор
Анатолий Белецкий

Изображение Внедорожник BAIC BJ40 второго поколения превратят в гибрид

Для BJ40e мощность зарядного тока будет не больше 50 кВт. На зарядку гибридного внедорожника уйдет около 30 мин, чтобы пополнить запас энергии с 30 до 80%. В плане внешнего облика новинка почти не отличается от обычной версии внедорожника. BJ40e выдает только наличие зарядного порта. В салоне появятся 10,25-дюймовая приборная панель и два 12,8-дюймовых экрана — один в центре, второй — пассажирский. Автомобиль также обещают снабдить сидениями с функциями обогрева, вентиляции и массажа.

Тем временем в России продают BJ40 предыдущей генерации, который собирают на калининградском «Автоторе». Портал «АвтоВзгляд» протестировал этот автомобиль, и признал, что это лучший аналог культового американского «ковбоя» — Jeep Wrangler.

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