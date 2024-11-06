Внедорожник BAIC BJ40 второго поколения превратят в гибрид

BAIC планирует представить на мотор-шоу в Китае, которое стартует 15 ноября, гибридный BJ40e. Силовая установка будет состоять из парочки электродвигателей и 1,5-литрового 156-сильного турбомотора, предусмотрена 40,3-киловаттная батарея. На электротяге автомобиль сможет проехать 155 км, общий запас хода должен составить 1200 км.

Для BJ40e мощность зарядного тока будет не больше 50 кВт. На зарядку гибридного внедорожника уйдет около 30 мин, чтобы пополнить запас энергии с 30 до 80%. В плане внешнего облика новинка почти не отличается от обычной версии внедорожника. BJ40e выдает только наличие зарядного порта. В салоне появятся 10,25-дюймовая приборная панель и два 12,8-дюймовых экрана — один в центре, второй — пассажирский. Автомобиль также обещают снабдить сидениями с функциями обогрева, вентиляции и массажа.

Тем временем в России продают BJ40 предыдущей генерации, который собирают на калининградском «Автоторе». Портал «АвтоВзгляд» протестировал этот автомобиль, и признал, что это лучший аналог культового американского «ковбоя» — Jeep Wrangler.