Внедорожник BAIC BJ40 второго поколения превратят в гибрид

Для BJ40e мощность зарядного тока будет не больше 50 кВт. На зарядку гибридного внедорожника уйдет около 30 мин, чтобы пополнить запас энергии с 30 до 80%. В плане внешнего облика новинка почти не отличается от обычной версии внедорожника. BJ40e выдает только наличие зарядного порта. В салоне появятся 10,25-дюймовая приборная панель и два 12,8-дюймовых экрана — один в центре, второй — пассажирский. Автомобиль также обещают снабдить сидениями с функциями обогрева, вентиляции и массажа.
Тем временем в России продают BJ40 предыдущей генерации, который собирают на калининградском «Автоторе». Портал «АвтоВзгляд» протестировал этот автомобиль, и признал, что это лучший аналог культового американского «ковбоя» — Jeep Wrangler.