Стало известно, сколько LADA Granta с «автоматом» осталось у дилеров

В прайс-листах LADA Granta на официальном сайте отечественного бренда появились пометки о том, что модификации с автоматической коробкой Jatco больше не производятся — отныне с конвейера сходят только трехпедальные машины с 5-ступенчатой «механикой». Впрочем, в дилерских шоу-румах еще пока остаются седаны и лифтбэки с АКП. Но их совсем не много.

Как выяснили наши коллеги из «Российской газеты», в дилерских центрах LADA по всей России насчитывается не более 30 седанов и лифтбэков Granta с автоматической коробкой передач. Больше всего их в Санкт-Петербурге — 16 автомобилей, еще шесть машин продают в Нижнем Новгороде, по две — в Мурманске и Петрозаводске. Приобрести двухпедальную «Гранту» можно по цене от 1 364 000 рублей без учета скидок по спецпредложениям.

Как только автомобили с коробкой Jatco закончатся, дилеры начнут предлагать исключительно версии с «механикой». Но позднее, как стало известно пару месяцев назад, Granta обзаведется вариатором. Поставщиком бесступенчатой трансмиссии станет WLY — та же китайская компания, что обеспечивает коробками модели Vesta и Aura. Однако сам агрегат, как предполагается, будет другой.

Разумеется, волжанам потребуется время, чтобы внедрить, настроить и испытать новую коробку передач. Поэтому ждать появления двухпедальных LADA Granta в ближайшие месяцы не стоит — такие модификации поступят в продажу не раньше 2026 года.