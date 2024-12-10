FAW объявила российские цены обновленного Bestune B70 и нового T90

Российский офис FAW несколько месяцев подогревал интерес потенциальных покупателей к посвежевшему лифтбэку Bestune B70 и совершенно новому кроссоверу Bestune T90, и вот этот день настал — автомобили представили официально. Теперь мы знаем наверняка, в каких модификациях и комплектациях предложат эти модели и, главное, сколько они будут стоить. А все подробности — в обзоре портала «АвтоВзгляд», побывавшего на московской презентации.

О своем намерении обновить в России переднеприводный лифтбэк Bestune B70 компания FAW объявила еще весной, пообещав, что модель станет «более комфортной и безопасной», а ее подвеска — «более эффективной». Удалось ли китайцам сдержать слово, мы узнаем только после премьерного тест-драйва. Пока же можем оценивать лишь внешние (и довольно серьезные) изменения при сохранении прежних габаритов (4810/1840/1455 мм, колесная база — 2800 мм).

Что касается силовых агрегатов, то их, как и у предшественника, два: 1,5-литровый мотор на 160 л.с. и двухлитровый двигатель мощностью 216 л.с. В первом случае в качестве коробки передач выступает семиступенчатый «робот», во втором — классический шестидиапазонный «автомат» Aisin. Заявлено, что в смешанном цикле лифтбэк потребляет 6,8 или 7,1 л на 100 км соответственно.

Комплектаций при этом предложат три: модификация с младшим мотором будет доступна в исполнениях Enjoyment и Prestige, со старшим — Prestige и Master. Уже в базе покупатель может рассчитывать на светодиодную оптику, панорамную крышу с люком, датчики дождя и освещения, подогрев передних сидений, кожаную отделку кресел, цифровую приборку на 7 дюймов и мультимедийку с 12,3-дюймовым экраном. Стартовая цена обновленного Bestune B70 — 2,5 млн рублей.

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Совершенно новый Bestune T90, дебютировавший в Китае полтора года назад, поборется за внимание покупателей с такими популярными моделями, как Geely Atlas или Haval F7. Его габариты: 4718/1880/1710 мм при колесной базе в 2772 мм. Модификации у кроссовера такие же, как у лифтбэка. Разница лишь в том, что тут со старшим мотором взаимодействует «автомат» не на шесть, а на восемь ступеней. Привод — исключительно передний. Расход — 7,0 или 7,2 л.

Как и в случае с Bestune B70, комплектаций тоже три — правда, схема иная. Для версии с 245-сильным мотором доступны все три исполнения — Luxury, Noble и Flagship. Для младшей — только первые два — Luxury и Noble. И уже стартовое может похвастать довольно богатым оснащением, включающим бесключевой доступ, панорамную крышу, двухзонный климат-контроль, приборку на 8 дюймов и мультимедийку с тачскрином 12,6″. Попросят за Bestune T90 от 2 779 990 рублей.

Все технические характеристики, наполнение комплектаций и цены известны — когда же автомобили поступят в шоу-румы дилеров? Полноценные продажи, как объявили представители бренда во время двойной презентации, начнутся до конца декабря.