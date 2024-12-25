Кроссовер Haval H7 сертифицировали для российского рынка

В России успешно завершилась сертификация очередной новинки от Haval — кроссовер H7 обзавелся ОТТС (Одобрение типа транспортного средства). Старт продаж запланирован на начало следующего года. Этот автомобиль предложат россиянам с привычными бензиновыми двигателями, а также в гибридной модификации. На китайский рынок H7 вышел в начале прошлого года, там это вторая генерация Dargo/Big Dog.

О сертификации Haval H7 для нашей страны сообщил портал «Китайские автомобили» — коллеги обнаружили соответствующие документы во время мониторинга базы Росстандарта. Так, согласно им, ОТТС получено на паркетник с заводским номером B16G. Его планируют поставить на конвейер завода в Тульской области.

Одну из экспортных версий «китайца» должны оснастить двухлитровым бензиновым мотором, выдающим 199 л.с. Другая будет гибридом, с силовой установкой, которая может функционировать в двух режимах — последовательном и параллельном. Вероятно, 1,5-литровый ДВС в этом случае задействуют в качестве генератора.

Длина Haval H7 составляет 4705 мм при колесной базе 2810 мм. Внешне новинка похожа на Dargo первой генерации. В салоне появилась виртуальная комбинация приборов.

В середине декабря портал «АвтоВзгляд» сообщал, что Haval анонсировал российский запуск нового кроссовера. Вероятнее всего, именно H7 и имелся в виду.