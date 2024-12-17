Haval анонсировал российский запуск нового кроссовера

Но появление очередной новинки Haval намекнул на своем официальном сайте — силуэтом автомобиля с пометкой «скоро в продаже». Судя по всему, это кроссовер H7, который известен на родине как Big Dog второй генерации. И он должен пополнить линейку Pro, куда включены H3 с несущим кузовом, а также рамные H5 и H9.

Запуск второго поколения Big Dog в России подтвердили еще в начале 2024 года. Тогда же речь шла о том, что на внешних рынках автомобиль получит название H7. Но вряд ли новинка успеет выйти на российский рынок в 2024-м — скорее всего, дебютант появится в шоу-румах отечественных дилеров только в начале 2025-го.

Haval H7 представляет собой среднеразмерный кроссовер с базовым передним приводом и несущим кузовом. Длина — 4705 мм, размер колесной базы — 2810 мм. По экстерьеру новинка напоминает Dargo первого поколения, образ которого сделали более брутальным. В салоне тоже произошли изменения: например, приборная панель теперь виртуальная, планшет мультимедийного комплекса расположен отдельно.

За пределами Китая H7 планируют продавать в двух модификациях. Первая получит 199-сильный двухлитровый бензиновый мотор. Вторая — гибридную установку, которая работает как в параллельном, так и последовательном режиме. В ее состав входит 1,5-литрвый ДВС.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссоверы Haval H7 планируют выпускать в России. Производство ожидаемо наладят за заводе китайского бренда под Тулой.