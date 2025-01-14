Haval официально представил кроссовер H7 для России

Старт российских продаж нового Haval H7 состоится в первой половине 2025 года. Этот автомобиль представляет собой большой семейный SUV-D, на котором можно спокойно разъезжать как в городе, так и за его пределами. Китайцы провели «семерке» основательную локальную адаптацию, паркетник предложат покупателям в трех комплектациях.

Согласно пресс-релизу, который получил портал «АвтоВзгляд», Haval H7 снабдили 192-сильным двухлитровым мотором, сочетающимся с 7-диапазонным «роботом». Новинка оборудована подключаемым полным приводом и межосевой электронно-управляемой муфтой. Доступны девять режимов вождения и блокировка заднего дифференциала. Автомобиль умеет поддерживать постоянную скорость на бездорожье, адаптироваться к рельефу местности.

Российские версии Haval H7 получили усиленную антикоррозийную обработку кузова, пакет «теплых» опций и пневматические упоры капота. В список адаптации для нашей страны включена регулировка ремней передних пассажиров по высоте, бачок омывателя увеличенного объема и аккумулятор, емкость которого подняли до 70 Ач. Не будем забывать про индикатор уровня омывающей жидкости и подготовку под установку фаркопа. Последний штрих — управление голосом и сервисы Яндекса.

Габариты новинки — 4705х1908х1780 мм. В салоне можно рассчитывать на проекционный дисплей и 14,6-дюймовый экран «мультимедийки», плюс водительские ассистенты и камеры кругового обзора. На борту девять динамиков аудиосистемы и шесть подушек безопасности.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал о появлении первого официального изображения нового Haval H7.