Опубликовано первое официальное изображение нового Haval H7, который ждут в РФ

Компания Haval продемонстрировала широкой общественности рендер кроссовера H7 новой генерации. Не исключено, что в России он будет называться F8. Новинка построена на базе гибридного Xiaolong Max, от него же позаимствован кузов, за исключением нескольких деталей.

Возможно, кроссовер появится у нас уже в этом году

На фирменном рендере можно разглядеть переднюю и боковую часть Haval H7. Привычной радиаторной решетки нет, воздухозаборник расположен на бампере снизу. В «клыках» последнего, видимо, спрятаны противотуманки. Головную оптику визуально объединяет LED-полоса. Заднее остекление продолжается до багажной двери, что создает эффект «парящей» крыши. На этом официальные откровения от производителя закончились.

Новый Haval H7 будет гибридом, как и его донор Xiaolong Max. В основе обоих автомобилей лежит платформа L.E.M.O.N. Изюминка паркетника с приставкой из трех букв заключается в том, что у него задняя многорычажная подвеска. Основу гибридной системы «Аш-Седьмого» составляет 116-сильный атмосферный бензиновый мотор объемом 1,5 л.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссовер Haval H7 сертифицировали для российского рынка. Этот автомобиль предложат россиянам с привычными бензиновыми двигателями, а также в гибридной модификации.