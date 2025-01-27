Объективно про Solaris HC: отзывы реальных владельцев

В прошлом году на площадке под Санкт-Петербургом наладили производство автомобилей Solaris — отечественных преемников некоторых моделей Hyundai и Kia, которые по праву снискали в нашей стране славу бестселлеров. В том числе на конвейер встал кроссовер HC — аналог хорошо известной и весьма популярной в России Creta. Портал «АвтоВзгляд» пообщался с несколькими людьми, купившими недавно новенький SUV. Они поделились своими впечатлениями от обладания этой моделью.

Пять владельцев Solaris HC из разных российских городов ответили на несколько наших вопросов: какие варианты нового авто изначально рассматривали, почему выбрали именно эту машину, легко ли прошел процесс поиска и покупки, как она ведет себя в повседневной эксплуатации, чем радует больше всего, какие опции наиболее актуальны и как они оценили бы эту модель в трех словах.

«УДОБСТВО, БЕЗОПАСНОСТЬ, УВЕРЕННОСТЬ»

Так, Елена Соколова из Кемерова не присматривалась к другим моделям. Выбрать именно эту ей посоветовали хорошие знакомые, которым она полностью доверяет. Они же порекомендовали подходящий автосалон, так что процесс выбора тоже происходил без затруднений. Результатом хозяйка новенького Solaris HC очень довольна. Машина, по замечанию Елены, отлично справляется с дорогой.

— Пожалуй, именно поведение на ходу радует в первую очередь. Просто и удобно ехать. Очень хорошо держит дорогу, даже зимнюю. Не заносит. Если выразить мои общие впечатления от этого кроссовера, я бы сказала так: удобство, безопасность, уверенность, — говорит собеседница портала «АвтоВзгляд».

1/2

«ОЩУЩЕНИЕ ПОЛНОГО КОМФОРТА»

У Татьяны Харламовой из Омска раньше была Kia. В процессе поиска новой машины будущая хозяйка Solaris интересовалась различными автомобилями, в том числе — китайскими. Но познакомившись поближе с «чайнакарами», пришла к выводу, что эти машины ей не подходят. В одних случаях не устраивала цена, в других возникал определенный дискомфорт. Зато HC сразу вызвал неподдельный интерес. И в итоге Татьяна не разочаровалась.

Новая машина полностью устраивает ее и своими техническими параметрами, и удобством в управлении, и современным интерьером. Внутри салона на Татьяну особое впечатление производят подогрев руля и уровень мультимедиа. «Все на экранчике, очень удобно», делится автолюбительница. Выражая свое впечатление от новой машины, она заявляет: «ощущение полного комфорта».

«НАДЕЖНОСТЬ, СТАБИЛЬНОСТЬ, КРАСИВОСТЬ»

А для Татьяны Башариной из Санкт-Петербурга купленный в конце прошлого года Solaris HC — первый в ее жизни собственный автомобиль. Причем сначала она рассматривала вариант покупки корейского аналога этой же модели, но на вторичном рынке. И хотя такую машину в довольно сносном состоянии ей предлагали всего за 1,6 млн рублей, Татьяна, как она выразилась, «влюбилась» в новую HC, когда посетила автосалон. Озвученная цена в этом случае была, конечно, чуть выше, но комплектация и ощущения, которые она испытала внутри салона, сразу произвели на нее неизгладимые впечатления. А уже в процессе вождения жительница Северной Пальмиры открыла для себя еще одно важное преимущество.

— Раньше часто пользовалась услугами такси. У питерских операторов в парке очень много китайских авто. Но по моим наблюдениям, у них всех — неважная шумоизоляция, — жалуется собеседница портала «АвтоВзгляд».

1/2

Solaris НС — совсем другое дело, утверждает она. Вообще, спустя несколько месяцев эксплуатации этой машины, хозяйка Solaris HC «наслаждается всеми возможностями». Помимо классной шумоизоляции, Татьяна выделяет дизайн и передовые опции в салоне. Сейчас довольная обладательница современного кроссовера, по ее выражению, продолжает «изучать кнопочки».

— Если выражаться кратко о впечатлениях, то сказала бы так: «надежность, стабильность, красивость», — говорит Башарина.

«ВЫСОКОКЛАССНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

А Виктор Щекочихин из Липецка раньше ездил на Creta, чьим аналогом является его новое авто. По его рассказу, когда он подыскивал новую машину, увидел предложение на сайте дилера, после чего приехал в салон, пообщался с менеджерами. Модели, по его словам, очень похожи, хотя есть и явные отличия в пользу Solaris HC. По замечанию нашего героя, у этого авто, безусловно, более «продвинутая» комплектация. Двигатель мощностью 1,6 л «откликается» гораздо лучше, чем на предыдущем авто. Условия сделки покупателя тоже устроили: сдав свою пятилетнюю Creta в трейд-ин, Виктор получил новенький кроссовер.

— Он более восприимчив при переходах. Также у этой модели мягче подвеска, а все имеющиеся опции — более продвинутые. То есть это уже гораздо более совершенный вариант в сравнении с предыдущим. Если выражать впечатления тремя словами, то мой новый Solaris — это «высококлассные автомобильные технологии», — рассказывает Щекочихин.

1/2

«ЭКОНОМИЧНЫЙ, КОМПАКТНЫЙ, ПРОСТОЙ»

Так случилось, что житель Москвы Юрий Ермаков приобрел новую машину, когда гостил в Иванове. При этом, как он утверждает, изначально хотел именно Solaris HC либо какую-то очень близкую модель. Китайские авто, по его собственному признанию, даже не рассматривал. «Чайнафобия»? Вовсе нет, уверяет Ермаков. Просто, по его мнению, автомобили «Солярис» лучше адаптированы к российским условиям. По словам обладателя нового HC, его знакомые, которые ездят на «китайцах», часто сетуют, например, на чрезмерно длительный процесс прогрева салона.

— Некоторые жалуются, что салон успевает прогреться только к моменту, когда они уже доезжают до места работы. А в «Солярисе» нагрев происходит быстро, что для условий русской зимы — совсем не лишняя опция, — отмечает Юрий.

Выбор авто в салоне, кстати, прошел для Ермакова без затруднений. Менеджеры, по его словам, достаточно подробно все ему рассказали (чем, к слову, приятно удивили в сравнении со своими неспешными и немногословными столичными коллегами, с которыми до этого пришлось общаться Юрию).

Собеседник портала «АвтоВзгляд» признается, что его радуют соотношение цены, характеристик и отсутствия лишних опций (все имеющиеся — явно по делу).

— Вообще, Solaris HC — это очень экономичный вариант. Что касается дополнительных опций, то главное — нет ничего лишнего. Все в аккурат. И если выражаться об этой машине в трех словах, то скажу так: экономичная, компактная, простая, — резюмирует автовладелец.