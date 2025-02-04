Рыночную премьеру кроссовера «Москвич 8» снова перенесли

Изначально сообщалось, что флагманский кроссовер «Москвич 8» выйдет на отечественный рынок в 2024-м, потом его запуск вроде как перенесли на февраль 2025-го. Теперь же, как говорят представители дилерского сообщества, премьеру снова отложили — как минимум до весны.

О том, что «Москвич 8» появится в российских автосалонах не раньше весны, сообщила «Российская газета», сославшись на директора розничных продаж АГ «Авилон» Илью Петрова. Более точные сроки начала продаж флагманского SUV он назвать не смог. Не комментируют запуск и представители столичного автозавода, к которым обратились наши коллеги. Хотя эта модель уже включена в линейку на официальном сайте марки.

Напомним, что «Москвич 8» — семиместный кроссовер длиной 4824 мм. Его колесная база — 2830 мм. Двигатель — 174-сильный полуторалитровый, коробка передач — семиступенчатый «робот», привод — безальтернативно передний.

Дилеры предполагают, что стартовая цена новинки составит примерно 2,8-3 млн рублей. Впрочем, такие прайсы обозначались еще в прошлом году — к весне все может измениться. Ожидается, что «Москвич 8» станет второй по популярности моделью возрожденного бренда после компактного «Москвич 3».

Добавим, что по итогам 2024-го столичный автозавод реализовал 23 379 автомобилей — на 76,9% больше, чем в 2023-м.