Стало известно, когда начнутся российские продажи кроссовера GAC GS4

Новый для отечественного авторынка кроссовер GAC GS4 начнут официально продавать в нашей стране уже в марте этого года. Паркетник впервые представили широкой общественности весной 2024-го в рамках автосалона в Гуанчжоу. На родине за «китайца» просят 1,6-1,75 млн в пересчете на «деревянные». Российский ценник пока остается в секрете.

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Сроки начала продаж GAC GS4 в России разузнал портал «Китайские автомобили», получив подтверждение у пресс-офиса бренда. Кроссовер «вооружен» 177-сильным 1,5-литровым турбомотором, работающим в паре с 7-диапазонной роботизированной трансмиссией. Тандем двигателя и коробки передач позволяет «четверке» ускоряться с места до 100 км/ч за 8,8 секунды. Заявленный расход топлива составляет 6,8 л на 100 км.

Привод у GAC GS4 исключительно передний. Длина составляет 4685 мм, ширина и высота — 1901 и 1690 мм соответственно. Размер колесной базы достигает 2750 мм. В салоне установлена приборная панель с диагональю экрана 7 дюймов, плюс 14,6-дюймовый центральный тачскрин мультимедийной системы.

Ранее портал «АвтоВзгляд» сообщал, что кроссовер GAC GS4 сертифицировали для России.