GWM объявила цены и комплектации обновленного пикапа Poer для России

Россиянам впервые предложат GWM Poer c бензиновым мотором наряду с дизелем. После обновления рамный пикап будет доступен в дилерской сети Haval City в версиях Elite и Premium. Новинка выходит на отечественный рынок в черном, белом, синем, красном и сером цвете. Интерьер может быть либо темным, либо терракотовым. Продажи стартуют в первом квартале 2025 года. Начальная цена — 3 799 000 рублей.

В базовом исполнении Elite обновленный пикап GWM Poer оснащается 218-сильным бензиновым агрегатом объемом 2,0 л, обеспечивающим 380 Нм тяги, и 8-ступенчатым «автоматом». Далее следует более дорогая комплектация Premium с аналогичным мотором и минимальным ценником в 3 999 000 рублей. Затем она же, но уже с 184-сильным 2,4-литровым дизелем. Его пара — 9-диапазонная автоматическая трансмиссия. В результате стартовый прайс вырастает до 4 099 000 рублей.

Габариты обновленного GWM Poer составляют 5416х1947х1884 мм. Дорожный просвет достигает 232 мм. Заявленная грузоподъемность — 975 кг. Умный полный привод облегчает жизнь на бездорожье, как и продвинутый набор ассистентов водителя. Пикап способен автоматически тормозить и предупреждать о риске столкновения. Адаптация для российского рынка предусматривает обогрев руля, зоны покоя стеклоочистителей и форсунок омывателей, плюс боковых зеркал и передних сидений. Кузов подвергли дополнительной антикоррозионной обработке.

В списке обновлений для базовой версии Elite стоит отметить цифровую 7-дюймовую приборную панель и русифицированный мультимедийный комплекс с 12-дюймовым тачскрином. Руль регулируется в четырех направлениях, доступна беспроводная зарядка, имеется климат-контроль. Отделка сидений — искусственая кожа.

Комплектация Premium добавляет хромированную дугу безопасности и рейлинги на крыше. Передние кресла получают вентиляцию, а водительское место — электрорегулировки в шести направлениях. Плюс полудюжина «эйрбегов», адаптивный «круиз» и камеры кругового обзора. Интерьеру достается комбинированная отделка с кожаными вставками.

Ранее портал «АвтоВзгляд» провел тест-драйв дореформенного GWM Poer.