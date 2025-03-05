Suzuki получила в России патент на новые бренды

Российское представительство японской компании Suzuki зарегистрировало в нашей стране права на новый бренд под названием Suzutech. В том числе собственность на этот товарный знак была оформлена и на русском языке, то есть на «Сузутек». Выданный патент действует на протяжении длительного срока — до января 2034 года.

Свидетельство о регистрации товарного знака Suzutech опубликовано в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Право на свежий бренд оформлено так, чтобы он подходил внушительному списку категорий. Это значит, что новый товарный знак могут получить и автомобили различных типов, и коммерческий транспорт, и запчасти. Плюс химикаты, включая бытовые средства, и косметика, а также компоненты для обрабатывающей и пищевой промышленности. И зачем-то даже авианосцы — класс боевых кораблей, на которых могут базироваться самолеты.

Пока точно не известно, для чего Suzuki понадобились новые бренды в России. Одноименная компания в Стране восходящего солнца занимается изготовлением высокоточных деталей, в том числе для автопрома. Возможно, то же самое организуют и у нас.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, как сегодня работает и чем занимается российский офис Suzuki. Мы опубликовали эксклюзивное интервью с операционным директором «Сузуки Мотор Рус» Ириной Зеленцовой.